Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi giovedì 9 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Il numero complessivo dei positivi sale a 96.877 (1.615 in più rispetto a ieri); 18.279 deceduti (610 in più rispetto a ieri); 28.470 guariti (1.979 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 96.877 positivi, 28.470 guariti e 18.279 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. L’aumento dei nuovi casi positivi di oggi (+173) risulta relativamente contenuto. Tra i motivi c’è anche il minor numero di tamponi processati. Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Per il contenuto aumento dei nuovi casi, abbiamo spiegato sopra. In calo il numero di decessi: 16, rispetto ai 23 di ieri. Continua il trend negativo dei ricoveri ordinari (-28 rispetto a ieri); e anche di quelli in terapia intensiva (-4). Ad oggi sono dunque 6.552 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 149 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 408 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.703.

I dati provincia per provincia – 1.961 Firenze, 457 Pistoia, 355 Prato (totale Asl centro: 2.773), 979 Lucca, 790 Massa-Carrara, 606 Pisa, 353 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.728), 292 Grosseto, 360 Siena, 399 Arezzo (totale sud est: 1.051).

Il dettaglio: Coronavirus: 173 nuovi casi, 4.476 tamponi, 16 decessi in Toscana. 6.552 i contagi dall’inizio

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Un uomo di 48 anni, dell’area grossetana, e una donna di 68 anni della zona delle Colline dell’Albegna. Sono loro i due nuovi positivi riscontrati, sino alla mezzanotte di ieri sera, in provincia di Grosseto. I positivi, tolte le 12 persone che sono purtroppo morte tra marzo e aprile, salgono dunque a 288, di cui 149 maschi e 139 femmine.

Il dettaglio: Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Grosseto. Undici le persone guarite

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.