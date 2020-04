Coronavirus, contributo dei ciclisti dell’Euroteam per l’ospedale Misericordia

GROSSETO – Anche l’Euroteam aiuta l’ospedale Misericordia di Grosseto nella battaglia contro il Coronavirus. La storica società affiliata alla Uisp di Grosseto, da sempre protagonista nel ciclismo amatoriale anche nella solidarietà, non ha voluto far mancare il proprio contributo a chi è in prima linea contro la malattia donando 500 euro.

“In questo momento così difficile – spiega il presidente Carlo Spinatelli – ci è sembrato doveroso dare il nostro piccolo contributo. Purtroppo sarà difficile quest’anno poter organizzare i nostri consueti appuntamenti benefici, come i raduni della solidarietà, così la società e gli iscritti sono intervenuti direttamente con una donazione”.