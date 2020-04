Coronavirus, al via i controlli sulle seconde case: «I cittadini segnalino le situazioni anomale»

MANCIANO – Questa mattina, venerdì 10 aprile, sono iniziati i controlli su tutto il territorio comunale nelle seconde case utilizzate per le vacanze, al fine di impedire gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, in ottemperanza dei decreti ministeriali per il contrasto dell’epidemia sanitaria da Covid-19.

In concertazione con la Polizia provinciale e municipale, l’amministrazione comunale di Manciano ritiene indispensabile il rispetto delle regole anche durante il periodo delle festività pasquali. I controlli sono in corso sulle principali arterie urbane ed extraurbane e presso le seconde abitazioni e continueranno anche nei prossimi giorni.

“Ringraziamo – spiega l’amministrazione comunale di Manciano – la Questura di Grosseto, la Polizia provinciale e municipale e tutti coloro che stanno lavorando per garantire il rispetto delle regole di contrasto al virus come il mantenimento delle distanze sociali. Chiediamo anche il contributo dei cittadini a segnalare situazioni anomale e comunicarle alle forze dell’ordine”.