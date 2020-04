MAGLIANO IN TOSCANA – “Cento famiglie in difficoltà che potranno trascorrere una Pasqua all’insegna della tradizione grazie al Comune di Magliano ed alle donazioni di alcuni produttori locali”. Lo annuncia il sindaco Diego Cinelli.

“In un momento così particolare – afferma il sindaco – la solidarietà non si ferma ed alcuni produttori locali hanno voluto consegnarci beni alimentari affinché potessimo distribuirli alle persone bisognose. Abbiamo così fatto confezionare 1100 tortelli maremmani e cento pezzi di agnello che la ProCiv di Pereta ha distribuito. Un aiuto concreto che si somma ai pacchi alimentari che il Comune aveva già distribuito ed ai buoni spesa realizzati con il contributo di 23mila 400 euro del Governo”.

di 3 Galleria fotografica Cibo per Pasqua alle persone in difficoltà





“Purtroppo questa situazione – afferma il sindaco – sta facendo crescere il disagio di molte famiglie e anche in questa situazione bisogna agire con delicatezza e nel massimo rispetto della privacy, perché molte persone che hanno bisogno, per una questione di dignità, fanno fatica ad uscire allo scoperto o a chiedere aiuto. Per fortuna la nostra è una realtà piccola e, dunque, le varie situazioni familiari sono note ed è anche più facile che le persone possano farsi avanti per chiedere un aiuto. Il Comune sin dal primo momento ha fatto la sua parte e la farà, per le proprie competenze e possibilità, anche nel futuro”.

“La la ProCiv di Pereta sta compiendo un grande lavoro – conclude Cinelli- e per fortuna diversi cittadini hanno risposto all’appello ad associarsi per dare il proprio contributo all’attività di Protezione Civile. E’ anche grazie a volontari, oltre che al cuore dei donatori, che queste cento famiglie non saranno costrette a rinunciare alla tradizione pasquale”,