iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Doc – Nelle tue mani. Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui. Tuttavia, un errore causato dalla sua amnesia mette tutti gli specializzandi sotto pressione.

Rai 2: 21.05 – Captain America – Il primo vendicatore. Steve è un giovanotto smilzo che vuole ad ogni costo arruolarsi nell’esercito per combattere i nazisti. Purtroppo viene regolarmente scartato, ma un giorno gli si presenta la possibilità di fare da cavia: gli iniettano così il siero del supersoldato. QUI il trailer.

Rai 3: 21.45 – Napoli milionaria! Commedia del 1945 di Eduardo De Filippo, prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari.

Canale 5: 21.20 – Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma. Jack Sparrow ha contratto un debito con Davey Jones e la sua ciurma di marinai. Se non vuole servire per l’eternità il capitano della nave fantasma, Jack deve assolutamente trovare una soluzione. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – The departed – Il bene e il male. Il dipartimento di polizia di Boston ha deciso di sgominare il boss mafioso Frank Costello e la sua gang. Per questo motivo la giovane recluta Billy Costigan viene mandata in incognito tra le fila della gang. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Conduce Posalo Del Debbio.

La7: 21.15 – Piazza pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – La notte dei record. Enrico Papi conduce uno show spettacolare in cui i protagonisti sfidano i propri limiti per ottenere il record.

Nove: 21.25 – Tutto tutto niente niente. Il seguito di ‘Qualunquemente': Cetto La Qualunque, dopo essere stato eletto sindaco, finisce in galera, dove incontra due personaggi molto particolari, lo spacciatore Frengo e il trafficante di clandestini Rodolfo. Per il trio,la libertà prevista è l’ingresso in Parlamento. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Le riserve. Nel 1987 i giocatori di football americano scesero in sciopero. Per evitare disastri a sponsor e società, i presidenti assunsero giocatori non professionisti.

Iris: 21.00 – Il colore viola. Una donna di colore, dal sud, lotta per ritrovare la sua identità dopo quarant’anni di abusi da parte del padre, e non solo.

Rai Movie: 21.10 – Fuori controllo. Alla morte della figlia Emma, il detective Thomas Craven mette in campo tutte le sue forze per riuscire ad inchiodare l’omicida della ragazza. Si troverà così coinvolto in una spirale di corruzione e spionaggio. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Friend Request – Scatti d’amore. Samantha, una giovane donna alla ricerca dell’uomo della sua vita, conosce il fotografo Heath ad un vernissage e se ne innamora. Decide, così, di mandargli una e-mail che viene intercettata da Donny, figlio dodicenne dell’uomo, che risponde alla lettera spacciandosi per il padre e organizzandogli un appuntamento con la donna.

Paramount Channel: 21.10 – Il dottor Dolittle. Un medico ritrova un particolare talento che lo contraddistingue, la capacità di parlare con gli animali.

Cielo: 21.15 – Born to raise hell.