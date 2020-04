Il Pd regala le uova di Pasqua ai bambini delle famiglie in difficoltà

ROSELLE – Tante uova di Pasqua, dolci, di cioccolato. Sono quelle che sono state donate dall’Unione comunale Pd di Grossetto ai bambini di alcune famiglie in difficoltà. Le prime uova, racconta Federico Catocci, «sono già state consegnate ai bambini del Poggio di Roselle». Il dono «è frutto di una raccolta fondi che vuole regalare un attimo di festa e di vicinanza a tutti i bambini».

«In questi momenti nei quali siamo tutti in apprensione e in difficoltà, c’è chi forse ha più problemi di altri e, specialmente se bambino, può avere bisogno di una carezza in più. Io, da piccolo, di quando ho avuto bisogno di una mano, me lo ricordo. Se possiamo, allora, facciamo in modo che qualcuno si ricordi che il bene esiste, che non è solo, e che si può crescere in una società che fa il possibile per occuparsene. Allora forse sarà davvero Pasqua per tutti».

Le uova sono state acquistate alla bottega del commercio Equo e solidale di via Ximenes. Chi volesse può aiutare a comprare altre uova facendo un bonifico sull’Iban della Bottega equa specificando, nella causale, “solidarietà Pd”.

Ecco gli estremi “Maremma solidale, soc coopertiva sociale via Ximenes 9, 58100 Grosseto” Iban IT34C05018 02800 000011279981.

«Ringraziamo chi ha donato, chi sta donando e chi donerà in questi giorni qualche euro per questa iniziativa pasquale del PD Comunale, e ringraziamo anche tutti i volontari e le associazioni che rendono possibile tutto questo».