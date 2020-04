Il Comune cerca un farmacista: ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Rinviata la scadenza per la presentazione della domanda per il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un istruttore direttivo farmacista cat. D, posizione economica D1.

In esecuzione di quanto disposto dal DL 17 marzo 2020 n. 18 il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato al 15.05.2020. Resta invariato tutto quanto disposto nel bando di selezione, comprese le modalità di presentazione delle domande.