CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Questa mattina si sono svolte le operazioni di sanificazione e igienizzazione a Castiglione della Pescaia. Il servizio, che vede l’utilizzo di un macchinario capace di emettere vapore a 140°, è svolto da Sei Toscana su richiesta dell’Amministrazione comunale e rientra fra gli interventi straordinari messi in campo per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Erano presenti anche la vicesindaco di Castiglione della Pescia, Elena Nappi e Simone Pierozzi, staff di direzione tecnica di Sei Toscana, che hanno monitorato le attività e ringraziato i dipendenti di Sei Toscana per l’impegno continuo e quotidiano in questi giorni di emergenza a servizio dell’intera comunità.

“L’intervento di igienizzazione con questo particolare macchinario – dice la vicesindaco di Castiglione, Elena Nappi – fa parte di un pacchetto di misure messe in atto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, per dare tranquillità e sicurezza alla cittadinanza e per avere un ambiente sanificato e igienizzato pronto ad accogliere i turisti quando l’emergenza sanitaria sarà terminata”.

Il servizio straordinario di sanificazione e igienizzazione a Castiglione della Pescaia riguarda principalmente le zone, concordate con l’Amministrazione comunale, dove si registra anche in questa fase una certa frequentazione da parte della cittadinanza, come farmacie, supermercati, negozi alimentari, fermate degli autobus. Ma interviene anche nelle postazioni di raccolta rifiuti e nei cestini, utilizzati dai cittadini.

“Abbiamo dato da subito la nostra piena disponibilità a tutti i Comuni per mettere in campo servizi specifici di contrasto alla diffusione del Covid-19, concentrandoci in primo luogo sull’igienizzazione e sanificazione di strade, arredi urbani e contenitori di raccolta dei rifiuti – dice Simone Pierozzi, staff di direzione tecnica di Sei Toscana –. Grazie alla nostra struttura e alla presenza capillare sul territorio, siamo in grado di rispondere con velocità e precisione a tutte le richieste che ci arrivano da Enti pubblici ma anche dai privati, con l’obiettivo di dare il nostro contributo per uscire il prima possibile da questa complessa situazione”.