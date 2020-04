Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 96.877 positivi, 28.470 guariti e 18.279 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, il capo del della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

il numero complessivo dei positivi sale a 96.877 (1.615 in più rispetto a ieri). Dei positivi, 3.605 si trovano in terapia intensiva, con un decremento di 88 pazienti rispetto a ieri, 28.399 sono ricoverati con sintomi, con una riduzione di 86 unità rispetto a ieri, e 64.877, pari al 67% del totale, sono in isolamento domiciliare. “Nel solo mese di aprile, la percentuale di coloro che si trovano in isolamento domiciliare è aumentata dell’8% – spiega Borrelli -. Questo conferma il calo di pressione sulle nostre strutture ospedaliere”;

18.279 deceduti (610 in più rispetto a ieri);

28.470 guariti (1.979 in più rispetto a ieri).