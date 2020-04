Virtus Maremma, un hashtag e una pagina social per ritrovarsi e lanciare messaggi positivi

ROCCASTRADA – Distanti ma uniti, la società sportiva Virtus Maremma insieme a tutti i giovani calciatori mentre attende con ansia il ritorno alla normalità e tornare a dare due calci a quel pallone che tanto manca a tutti noi, si fa promotrice di una serie di iniziative comunicative rivolte sia ai giovani calciatori che a tutti gli sportivi.



“Nel silenzio irreale di questi giorni, dobbiamo tutti misurarci con il lockdown, la chiusura per combattere il Coronavirus che, da settimane, ci tiene lontani dal rettangolo verde. – scrive Luca Papini, responsabile della comunicazione della Virtus Maremma – Un modo per rimanere a contatto è “ritrovarsi” qui per condividere noi stessi con hashtag #VirtusDistantiMaUniti. Da oggi e nei prossimi giorni, sulla nostra pagina Facebook e sul sito, pubblicheremo le foto delle squadre lanciando un messaggio positivo: diamo un calcio al CoronaVirus, tutti possiamo fare qualcosa rispettando le regole noi stessi, i nostri cari ed il prossimo. La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce”.



La società sportiva biancoverde è nata nel 2016 dalla collaborazione dei team del comune di Roccastrada per lo sviluppo e la crescita del settore giovanile, diventando presto un’importante realtà nel settore calcistico giovanile grossetano con buoni numeri e in crescita di tesserati