Mille euro per il respiratore dell’ospedale. Donati dalla Pro loco di Grilli

GRILLI – Mille euro per acquistare un respiratore per l’ospedale Misercirodia di Grosseto. È la somma raccolta e destinata dalla Pro loco di Grilli, il piccolo paese del Comune di Gavorrano, all’iniziativa promossa dal Comitato per la Vita di Grosseto.

Un gesto importante per una associazione che è impegnata da sempre anche in iniziative di solidarietà sul territorio.

Per chi volesse partecipare all’iniziativa del Comitato le donazioni potranno continuare fino al 9 di aprile. Il conto corrente dove effettuare il versamento, presso Banca Tema, è IT 64 I 08851 14301 000000 217126 – “Comitato per la Vita – Emergenza Coronavirus”.