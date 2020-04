L’associazione Arma di cavalleria dona 800 euro alla Farfalla

GROSSETO – 850 euro sono stati raccolti dall’associazione Arma di Cavalleria di Grosseto e sono stati donati all’associazione la Farfalla. Il generale Alessandro Pasquariello ha lanciato l’idea che è stata condivisa da tutti i soci della sezione “Savoia Cavalleria”.

La somma raccolta è stata donata alla Farfalla «che, come noto, offre un servizio sul territorio completamente gratuito di assistenza domiciliare a sostegno psicologico per pazienti in fase avanzata e terminale di malattia e ai loro familiari. In questo periodo particolare l’attenzione del personale della Farfalla è rivolto anche ai pazienti colpiti dal Covid-19».

Pasquariello ha evidenziato che «l’associazione Arma di Cavalleria ha come scopo principale quello di tenere vivi i valori, lo spirito e le tradizione della Cavalleria e con questo nobile spirito che i nostri Soci Cavalieri hanno voluto contribuire con una donazione a favore di quelli che aiutano i più bisognosi. Questo è solo un primo passo – ha sottolineato il generale – perché siamo già al lavoro con tutti i soci per portare avanti altre iniziative a favore delle strutture sanitarie e associazioni locali».