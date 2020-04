Istituto Zuccarelli: al via le iscrizioni ai corsi serali online per il diploma di maturità Ite e Ipss

PITIGLIANO – Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 ai corsi serali on line, organizzati dall’istituto Zuccarelli di Pitigliano per consentire a chi ha interrotto gli studi, di conseguire il diploma di maturità Ite (Istituto tecnico economico) in amministrazione, finanza e marketing; o il diploma Ipss (Istituto professionale socio sanitario).

Due le importanti novità di quest’anno: la prima è l’introduzione dell’indirizzo professionale socio sanitario accanto allo storico Ite, proposto ormai da diversi anni con successo da questo istituto.

La seconda è l’introduzione della didattica a distanza: tutte le lezioni saranno on line, con incontri periodici per le valutazioni.

La durata del corso potrà variare da uno a due anni, a seconda del titolo di studio precedentemente acquisito. Le lezioni on line si svolgeranno la sera. Gli alunni potranno concordare con i docenti orari e frequenza, coniugando le diverse esigenze. Possono iscriversi ai corsi tutti i lavoratori comunitari ed extracomunitari di qualsiasi età, i giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi, i disoccupati e i soggetti che vogliono migliorare e favorire la realizzazione delle proprie aspirazioni.

“Un plauso all’Istituto Zuccarelli – commenta Irene Lauretti, assessore alla Pubblica Istruzione – che da anni sta portando avanti i corsi serali con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, offrendo un’opportunità di riqualificazione professionale a tutte le persone, che per i più disparati motivi non hanno potuto concludere o proseguire gli studi. La modalità on line faciliterà ulteriormente la partecipazione.”

“In questo periodo storico unico e difficile –sottolinea Enzo Sbrolli, dirigente scolastico – il mondo dell’educazione ha scoperto delle modalità di trasmissione del sapere a distanza che permettono l’attuazione di attività didattiche anche nell’attuale difficile situazione. Tale sistema è già ampiamente applicato e collaudato nelle università con lezioni e persino, in qualche caso, con esami a distanza e nell’educazione degli adulti. La nostra scuola vuole mettere in atto tali percorsi, peraltro già approvati dalla regione Toscana, per favorire il mondo degli adulti, che in tal modo possono completare la propria preparazione e/o iniziare nuovi percorsi per avere maggiori opportunità nel mondo del lavoro. Il fatto che la maggior parte del percorso sia fattibile on line, in orari serali e con la durata di circa 22 ore settimanali, permette a persone anche fisicamente molto distanti dalle scuole di poter comodamente seguire i corsi”.

Le iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 15 maggio 2020.

Info: gris007008@istruzione.it 0564 484431 3393029344 – 3498822920