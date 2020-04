iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Stanotte a San Pietro – Viaggio tra le meraviglie del Vaticano. Alberto Angela ci porta alla scoperta dei principali monumenti della città dei Papi.

Rai 2: 21.05 – Maltese il romanzo del commissario. Il commissario Dario Maltese della Narcotici di Roma torna nella natia Trapani per il matrimonio di un collega che, però, viene ucciso sotto i suoi occhi. Il poliziotto decide quindi di prendere il posto dell’amico e ne completa le indagini.

Rai 3: 21.45 – Chi l’ha visto? Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l’intervento telefonico dei telespettatori. Conduce Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Grande Fratello vip. La finale della quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Italia 1: 21.15 – Brick Mansions. Un poliziotto sotto copertura si infiltra in una banda di criminali in possesso di una bomba in grado di distruggere Detroit. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia – Speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

La7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Antonino Chef Academy. Dieci giovani cuochi si sfidano cercando di conquistare un posto ai fornelli del ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Nove: 21.25 – Matrimonio a 4 mani. Due ragazzine infelici si incontrano e scoprono di essere identiche. Decidono allora di scambiarsi le vite, per vedere l’effetto che fa e come possano uscire dalla propria routine.

Rai 4: 21.20 – A bluebird in my heart. L’ex detenuto Danny ottiene gli arresti domiciliari nel motel gestito da Laurence. L’uomo instaura un rapporto paterno con Clara, figlia di Laurence, ma quando questa viene aggredita, Danny ricorre nuovamente alla violenza. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Cast Away. Un ingegnere informatico è l’unico sopravvissuto da un incidente aereo avvenuto al largo di un’isola deserta del Pacifico e deve fare di tutto per sopravvivere e tornare a casa dalla famiglia. QUI il trailer.

Rai 5: 21.15 – Turandot. Dal Teatro alla Scala di Milano va in scena Turandot, dramma lirico in tre atti.

Rai Movie: 21.10 – Captain Fantastic. Ben e la moglie hanno scelto di crescere i propri figli nel cuore di una foresta del Nord America, evitando loro ogni contatto con la tecnologia e con la civiltà moderna. Un tragico evento, però, è destinato a cambiare le cose. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Un guaio di sorella. Klara e Michaela, sorelle molto diverse tra loro, si trovano a confrontarsi a causa della crisi finanziaria di una delle due. Unite dalla parentela e dall’attrazione per lo stesso commerciante di ortaggi, le donne riscoprono se stesse.

La 5: 21.10 – Il club degli imperatori. Un appassionato professore si scontra con un ragazzo difficile, figlio di un senatore. Le vite dei due ne usciranno cambiate. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Tornado Valley. Due sorelle devono affrontare un devastante tornado 25 anni dopo la morte dell’amata madre. QUI il trailer.

La 7d: 21.30 – Sabrina. Figlia dell’autista di una famiglia di miliardari, Sabrina si trasferisce per due anni a Parigi, da dove ritorna trasformata in una donna elegante e raffinata. Con il suo fascino seduce uno dei rampolli della ricca dinastia.