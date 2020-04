GROSSETO – Situazione meteorologica stabile in provincia di Grosseto: quella di mercoledì 8 aprile sarà, in linea con le precedenti, un’altra giornata all’insegna del sole e del clima primaverile.

Si conferma il capoluogo una delle località con le temperature più gradevoli di tutta la Maremma: le previsioni dicono che anche oggi il termometro dovrebbe oscillare tra i 6 gradi del momento più freddo della notte e i 21 della fase più calda del primo pomeriggio.

Restano significativamente basse le temperature nelle aree tradizionalmente più fredde della provincia, come i paesi amiatini. In vetta si toccheranno gli zero gradi con possibili diminuzioni nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE