Coronavirus: muore un’altra persona. In provincia un altro caso positivo

GROSSETO – Le vittime del coronavirus in provincia di Grosseto salgono a 12. Ieri la morte di un uomo di 87 anni di Grosseto, che era ricoverato al Misericordia.

Sale intanto a 287 il numero dei contagiati in provincia di Grosseto. Nella giornata di oggi in Maremma si registra soltanto un caso. Si tratta di una persona che era ospite della Rsa Pizzetti e che è stata ricoverata all’ospedale della Misericordia di Grosseto nell’ala Covid19.

Si tratta di dati in linea e anche in diminuzione rispetto a quelli dei giorni scorsi, anche se come messo in evidenza dal direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso nei giorni passati si sono in lettura moltissimi tamponi. «Questo significa – dice D’Urso – che nei nostri laboratori ci sono molti tamponi da leggere e quindi è possibile che tra questi tamponi troveremo delle positività. Gli arretrati comunque dovrebbero essere smaltiti negli ultimi tre giorni di questa settimana».

Questo significa che nei prossimi giorni potrebbe esserci un’impennata di casi positivi al coronavirus, almeno rispetto ai numeri dei giorni scorsi. La prossima settimana però, con la lavorazione di tutti i tamponi arretrati, i dati sulle positività dovrebbero essere in linea con gli esami effettuati.