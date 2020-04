Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi martedì 7 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 24.392 guariti (1.555 in più rispetto a ieri); 17.127 deceduti (604 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 94.067 (880 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 94.067 positivi, 24.392 guariti e 17.127 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 172 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 19 i nuovi decessi. In lieve aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 154). Scende invece il numero di decessi: 19, rispetto ai 25 di ieri. Diminuiscono sensibilmente sia i ricoveri ordinari ( -29 rispetto a ieri) che quelli in terapia intensiva ( -16).

I dati provincia per provincia – 1.805 Firenze, 404 Pistoia, 344 Prato (totale Asl centro: 2.553); 920 Lucca, 734 Massa-Carrara, 584 Pisa, 336 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.574); 290 Grosseto, 360 Siena, 396 Arezzo (totale sud est: 1.046) .

Il dettaglio: Coronavirus: 172 nuovi casi, 3.802 tamponi, 19 decessi in Toscana. 6.173 i contagi dall’inizio

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Non si ferma il contagio in provincia di Grosseto. I nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus in Maremma sono sette. Il totale dei contagi è di 279. Tra questi ci sono anche undici vittime Il dettaglio: Coronavirus: sette nuovi casi in provincia di Grosseto. Le vittime salgono a 11

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.