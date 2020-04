Coronavirus, dalla consegna della spesa alla compagnia telefonica: tutte le attività di Auser

GROSSETO – Attraverso le associazioni sul territorio, i soci e i volontari dell’Associazione per l’invecchiamento attivo Grosseto sono impegnati quotidianamente in reti di relazione, solidarietà e partecipazione. L’impegno di Auser è fare in modo che ognuno possa dare e trovare aiuto. Le attività dell’associazione, infatti, da sempre sono di aiuto alla persona, sostegno alle fragilità, contrasto alla solitudine.

In questa fase delicata di Covid19, gli interventi di sostegno riguardano: consegna delle spese e farmaci, raccolta cibo, compagnia telefonica, oltre che collaborazioni con il COeSO, con diversi Comuni e Protezione Civile per la consegna pacchi e mascherine a domicilio.

Le sedi Auser in provincia di Grosseto:

Filo d’Argento Grosseto – Via E. De Nicola 19 – Tel e Fax 0564. 24047 mail filodargento@ausergrosseto.org

Centro Sociale Roberto Ciabatti – Grosseto Tel e Fax 0564.22760 mail centrorobertociabatti@virgilio.it

Centro Sociale Roselle APS – Grosseto Tel. 347 613 1881 mail centropromozionesocialeroselle@gmail.com

Centro Sociale Rispescia APS – Grosseto Tel. 339 784 3887 mail centropromozione3eta@gmail.com

Auser Capalbio Tel 0564 898661 – mail cinicovagavondo@gmail.com

Filo d’Argento Follonica – Tel e Fax 0566.53047 mail filodargentofoll@yahoo.it

I Tre Saggi Follonica Tel e Fax 0566. 55934 – mail csatresaggi@alice.it

Gavorrano – Tel e Fax 0566. 847007 – mail auser.gavorrano@libero.it

Massa Marittima – Tel e Fax 0566.901929 mail centrosocialemma@libero.it

Monterotondo Marittimo Tel 339 5734132 – mail ausermonterotondomar@gmail.com

Orbetello – Tel 389 118 5359 – mail ausercostaargento@ausergrosseto.org

Ribolla – Tel e Fax 0564.578150 – mail ribauser@gmail.com

Puntone di Scarlino – Tel 0566.866155 mail flaminiafilosi@gmail.com

Scansano Tel e Fax 0564.509116 – mail auserscansano@gmail.com

Scarlino Scalo – Tel e Fax 0566.34324 – mail auserscarlino@gmail.com