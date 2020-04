Coronavirus: da oggi aumentano i controlli sulle strade sia di giorno che di notte

MANCIANO – L’amministrazione comunale di Manciano porta a conoscenza tutta la popolazione residente e i proprietari di seconde case non residenti che da oggi, mercoledì 8 aprile, verranno intensificati i controlli giorno e notte, in ingresso e in uscita, sulle principali arterie di collegamento del nostro territorio.

Si ricorda che sono previsti solo gli spostamenti all’interno dello stesso comune, come riporta il decreto ministeriale per il contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Qualsiasi altra situazione sarà sanzionata. Il messaggio deve rimanere sempre lo stesso: restiamo a casa.