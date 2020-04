Coronavirus: consegnate 400 mascherine a medici di famiglia e pediatri

PIOMBINO – Oggi, mercoledì 8 aprile, il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore alla Sanità Gianluigi Palombi hanno consegnato una fornitura di quattrocento mascherine Ffp2 a tutti i professionisti che operano sul territorio, trenta tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

“In questo particolare momento di emergenza – dichiarano Ferrari e Palombi – questa categoria di medici è il primo baluardo di difesa della salute collettiva. Abbiamo voluto donare loro queste mascherine innanzitutto per assicurarci che avessero i giusti strumenti per proteggere la propria salute e quella dei loro pazienti, ma anche come ringraziamento per l’enorme lavoro che, al fianco di quello degli operatori sanitari impegnati in ospedale, svolgono per fronteggiare il Coronavirus”.