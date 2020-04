Anziana di 90 anni ha smarrito il suo cucciolo: ricompensa per chi lo riporta

GROSSETO – Un’anziana di 90 anni ha smarrito il suo piccolo chihuahua ed ora è disperata: non si sa pace.

Il cane è un maschio, si chiama Chicco, è di colore nocciola, e non ha collare. E’ stato smarrito a Grosseto, nella zona via Emilia angolo via della Pace, una settimana fa.

A chi lo riporta i proprietari riconosceranno una lauta ricompensa.

I cellulari da contattare sono 351 5078026 – 328 3567139