A Manciano 14 ore di lavoro filato per imbustare le mascherine da consegnare ai cittadini

MANCIANO – La Protezione Civile prepara 16mila mascherine. «Una giornata veramente intensa per il Gruppo di Protezione civile della Misericordia di Manciano, che con undici volontari all’opera è riuscita in sole 14 ore di lavoro ad imbustare e preparare ben 16mila mascherine».

«Consegnate dalla Regione Toscana la mattina di martedì 7 aprile, il Comune di Manciano, grazie al supporto dei volontari, è riuscito a preparare il giorno stesso tutti i kit, pronti per essere consegnati nella giornata di oggi mercoledì 8 aprile alla cittadinanza del Comune» afferma il consigliere comunale Luca Giorgi.

«Un gran lavoro che si è potuto fare grazie al grandissimo impegno che i volontari della protezione civile della Misericordia Mancianese hanno messo in campo lavorando ininterrottamente senza mai fermarsi per ben 14 ore. Da questa mattina le mascherine saranno consegnate ad ogni famiglia del comune che le potrà ritirare nella propria cassetta postale dove saranno inserite. Un lavoro certosino fatto casa per casa».