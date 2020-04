Solidarietà all’Isgrec: «E’ un patrimonio storico della comunità, non può chiudere»

GROSSETO – Il mese scorso, a seguito di un esposto anonimo in Procura, all’Isgrec veniva intimata la chiusura dello stabile che lo ospita, il Poderino dell’Agrario in via De’Barberi 61, di proprietà della Provincia, sul quale veniva apposto un cartello «Attenzione, locale inagibile». Da quel momento, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea non ha più una sede.

Nei giorni scorsi, il presidente dell’Isgrec, Luca Verzichelli, ha scritto una lettera al presidente della Provincia grossetana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per sapere se ci fossero o meno novità in merito.

Nel frattempo, sono numerose le manifestazioni di solidarietà espresse nei confronti dell’Isgrec.

“Cortese signor sindaco, cortese presidente della Provincia,

a nome dell’Istituto storico della Resistenza di Siena le chiedo massima attenzione per la soluzione del problema logistico dell’Istituto di Grosseto. Credo che sia nei suoi poteri e nella disponibilità di locali pubblici in Grosseto evitare una perdita culturale importantissima per la sua città. Una città che conosco bene e nella quale ho spesso partecipato ad iniziative culturali e che mi sta molto a cuore” a scriverlo Pietro Clemente, presidente Isgrec di Siena.

“La prego – continua Clemente – di tenere conto del fatto che gli istituti storici sono centri di ricerca e di didattica nati per la documentazione della storia della resistenza, della costituzione e del Novecento. Sono presidi di conoscenza contigui alle istituzioni pubbliche che spesso li sostengono. Non hanno risorse che consentano affitti onerosi, e soprattutto svolgono un ruolo di vita civile e di formazione fondato sulla storia, e per statuto estraneo a ruoli di natura politica. Credo che sia nell’interesse del Comune, del territorio, restituire vita culturale a uno spazio e a una funzione culturale radicati nella città”.

“Benché siano tempi difficili – conclude il presidente dell’Isgrec di Siena – per tutti credo che si debba operare nella prospettiva della ripresa e che in questa la cultura abbia un ruolo fondamentale”.

“Istoreco di Reggio Emilia esprime solidarietà all’Istituto storico di Grosseto-Isgrec per l’annosa questione della sede che, se non risolta, potrebbe impedire all’istituto di continuare a operare – a scriverlo, in una nota, Simonetta Gilioli, presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia -. Sottolinea inoltre come proprio uno tra i più importanti luoghi di ricerca scientifica, di tutela e divulgazione della storia e della memoria del ‘900, anche grazie alla sua grande biblioteca (la seconda in città), possa costituire, terminata l’emergenza sanitaria, un imprescindibile punto di ripartenza culturale per l’intera comunità di Grosseto. Non ha futuro chi non ha memoria”.

“Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” – Rete degli istituti Storici della Resistenza e dell’età contemporanea, esprime la più profonda preoccupazione per la situazione dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea. Con una procedura a dir poco anomala, a seguito di un esposto anonimo in Procura, la sede dell’istituto, di proprietà della Provincia, è stata sottoposta a un’ispezione, che ha constatato l’inagibilità degli uffici e la non fungibilità dei locali adibiti a biblioteca. L’avvocatura della Provincia ha quindi intimato lo sgombero a stretto giro di tutti i locali” interviene Paolo Pezzino, presidente Istituto nazionale “Ferruccio Parri” – Casa della Memoria di Pisa.

“La questione della sede si trascina dal 2016 – spiega Pezzino -, quando l’allora presidente della Provincia affermò che non poteva più garantirne la manutenzione, ma non mise mai in discussione la permanenza dell’Isgrec prima che si fosse trovata un’alternativa. Si sono succeduti negli anni incontri con Provincia e Comune e proposte di soluzione che però non si sono mai concretizzate. Lo sgombero deciso ora mette a serio rischio la prosecuzione dell’attività di un Istituto storico come quello di Grosseto, che da 27 anni è luogo importante di ricerca ed elaborazione culturale, conosciuto a livello europeo, possiede un’importante biblioteca (la seconda nella città per consistenza) ed

archivio, tutelati dalla Soprintendenza, svolge attività di formazione per insegnanti e studenti, e numerose apprezzate iniziative al

servizio della cittadinanza di Grosseto”.

“Il Consiglio di Amministrazione – conclude il presidente dell’istituto pisano – ritiene pertanto imprescindibile la proroga della permanenza nei locali attualmente in uso, finché Provincia e Comune non trovino un’altra sede idonea a consentire il trasferimento di biblioteca e archivio e ad assicurare la continuità dell’attività dell’Isgrec”.

“L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca ha preso atto, nella riunione del Consiglio direttivo di ieri 6 aprile, della situazione drammatica in cui si è venuto a trovare l’Istituto storico Grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISGREC), dopo che a seguito di un esposto anonimo in Procura, la sede, di proprietà della Provincia, è stata sottoposta a un’ispezione che ha dichiarato l’inagibilità degli uffici e dei locali adibiti a biblioteca, per cui la Provincia ha intimato lo sgombero a stretto giro della sede. Il risultato è che una istituzione di interesse pubblico, attiva, impegnata nella formazione, nella ricerca e nella didattica come lo sono i nostri Istituti, si trova impossibilitata a svolgere la sua funzione, senza che, a quanto risulta, sia in vista una

soluzione”.

“Anche nelle difficoltà del momento le attività che gli Istituti storici della Resistenza continuano a svolgere sono preziose – proseguono dall’istituto lucchese -; tanto più l’obiettivo di tenere in vita e di potenziare istituzioni culturalmente così rappresentative sarà fondamentale per la ripres”a.

“Ci uniamo all’appello dei nostri colleghi di Grosseto, di altri Istituti della nostra Rete e dello stesso presidente Paolo Pezzino, affinché la Provincia e il Comune di Grosseto, anche di concerto con la Regione, possano trovare una soluzione alla inagibilità o una nuova sede adeguata alla attività che l’Isgrec svolge” ha concluso il Consiglio direttivo dell’Isrec Lucca”.

E non solo istituti storici. Anche semplici cittadini chiedono la tutela dell’Isgrec grossetano.

“Con la presente – ci scrive Vincenzo – vorrei esprimere la solidarietà nei confronti dell’Isgrec che, come ho appreso dalla stampa, rischia di cessare la sua attività di ricerca e di formazione. Conosco questa istituzione da tempo, ho usufruito più volte dei servizi bibliotecari che mette a disposizione e credo rappresenti un’eccellenza per il nostro territorio. Vi chiedo gentilmente, da semplice cittadino, di farvi carico di questo problema e di impegnarvi per trovare una soluzione compatibile con le esigenze dell’istituto”.