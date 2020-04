La Maremma ha una nuova dottoressa: Ilaria si laurea online in Medicina con il massimo dei voti

GROSSETO – Complimenti a Ilaria Parrucci che ha conseguito, in modalità on line e con il massimo dei voti, la Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena con una tesi dal titolo “L’esperienza del Day Service nella gestione del paziente con nodulo polmonare solitario: esiti istologici dei pazienti sottoposti a resezione chirurgica”, relatore Piersante Sestini.

Il lavoro descrive l’attività dell’ambulatorio Day Service Nodulo Polmonare presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto ed è stato redatto sotto la guida del direttore dell’Unità Operariva di Pneumologia, Antonio Perrella, e con la collaborazione del medico-tutor dell’ambulatorio, Claudia Nardangeli.

Ilaria è figlia di Giuseppe Parrucci, conosciuto nella nostra città dove ha esercitato per anni la professione di medico di famiglia.