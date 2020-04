iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Ricchi di fantasia. Un geometra costretto a fare il carpentiere e una cameriera con un passato nella musica hanno una relazione extraconiugale, ostacolata da problemi economici. Vittime di uno scherzo, i due fuggono per un avventuroso viaggio. QUI il trailer.

Rai 2: 21.05 – Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. L’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo. Conduce Costantino Della Gherardesca.

Rai 3: 21.45 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Sole a catinelle. Quando il figlio Nicolò riceve una pagella a pieni voti, Checco, il padre, si vede costretto a mantenere fede alla promessa fatta di regalargli una vacanza da sogno, nonostante la sua condizione economica non proprio felice. Partiti con la speranza di vendere qualche elettrodomestico in Molise, i due si ritrovano a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che li fa entrare nel proprio mondo. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e i doni della morte – Parte 2. Harry, Ron e Hermione organizzano un furto alla Gringott, dove è nascosto uno degli Horcrux rimasti. Nello scontro con Voldemort potrebbe rivelarsi necessario un sacrificio. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Programma di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Red. Frank Moses, ex agente della CIA, vive una vita tranquilla fino al giorno in cui un assassino hi-tech si presenta alla sua porta con l’intento di ucciderlo. QUI il trailer.

La7: 21.15 – Di Martedì. Talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, la copertina è affidata ai comici Luca e Paolo.

Tv8: 21.30 – Inferno. Robert Langdon si ritrova coinvolto in una frenetica caccia all’uomo per fermare un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – G. I. Joe – La vendetta. La squadra dei G.I. Joe non solo combatte contro i nemici mortali di COBRA, ma è costretta a fare i conti anche con la minaccia rappresentata dal governo americano. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Hanna. Hanna, una ragazza di sedici anni, diviene un perfetto sicario grazie all’addestramento impartitole dal padre, che ha in serbo per lei una missione rischiosa in Europa. La giovane, però, inizia ad interrogarsi sul proprio destino. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Il pistolero di Dio. Un ex pistolero, ora fervente predicatore, entra in una guerra per l’accesso all’acqua tra mandriani e pastori.

Rai 5: 21.15 – Sognare è vivere. La vita dello scrittore Amos Oz, che crebbe a Gerusalemme negli anni precedenti l’indipendenza di Israele, e il racconto delle vicende che lo portarono a dedicarsi alla scrittura. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Aspettando il re. Un uomo d’affari in rovina si reca in Arabia Saudita per tentare di chiudere un affare con il re. Inizialmente disorientato dalle usanze locali, Alan decide di portare avanti il suo progetto con l’aiuto di un bizzarro tassista e di una dottoressa. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Prime. Una donna recentemente divorziata deve affrontare una serie di difficoltà quando inizia a uscire con il figlio della propria psicanalista. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Il mio amico Einstein. Il film racconta il genio e la sregolatezza di Albert Einstein. Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, le teorie affascinanti e sovversive del famoso scienziato colpiscono l’immaginazione di un fisico di Cambridge. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Remember me. Tyler ed Ally, due giovani innamorati, cercano di portare avanti la loro storia d’amore nonostante una serie di eventi tragici che hanno colpito le loro rispettive famiglie d’origine. QUI il trailer.