GROSSETO – Continua a splendere il sole sulla provincia di Grosseto: in Maremma quella di martedì 7 aprile sarà un’altra bella giornata di primavera.

Temperature stabili in provincia: nel capoluogo le previsioni dicono che il termometro oscillerà tra i 7 e i 21 gradi, ovvero perfettamente in linea con la giornata di ieri.

Non sono previste precipitazioni atmosferiche, neppure nei prossimi giorni per le quali sono attese condizioni meteo in linea con quelle dell’ultima giornata.

