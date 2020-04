Emergenza Coronavirus: riunione del tavolo per lo sviluppo della Camera di commercio

GROSSETO – Si è riunito oggi pomeriggio il Tavolo per lo sviluppo della provincia di Grosseto, che raccoglie in un unico soggetto tutte le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori, per confrontarsi sull’attuale emergenza economica.

Il suo ruolo è particolarmente importante per coordinare lo sforzo di tutti i settori economici in previsione delle fase 2 di ripartenza delle attività dopo il blocco imposto da Covid-19. È evidente infatti che le criticità del tessuto economico della provincia grossetana subiranno un drammatico aggravamento causato dalle implicazioni dell’emergenza sanitaria.

In questa situazione è ancora più determinante la collaborazione di tutte le categorie economiche, in accordo con i lavoratori.

La provincia di Grosseto ha sperimentato, proprio con le azioni portate avanti dal Tavolo, quali buoni risultati possa raggiungere l’unione nel presentare bisogni e rivendicazioni, eliminando divisioni e particolarismi. Oggi è importante impiegare lo stesso modello, concentrando l’attività sugli interventi economici da richiedere alle istituzioni.

Ben vengano dunque le iniziative destinate a promuovere coordinamento con i Comuni come quella promossa dal Comune di Grosseto, magari da organizzare anche a livello provinciale, tuttavia i componenti del Tavolo invitano i rappresentanti istituzionali, politici, tecnici a riferirsi all’importante esperienza di Sì Grosseto va avanti per affrontare congiuntamente, come nel recente passato, le esigenze del mondo economico.