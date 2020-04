Coronavirus: voi restate a casa, la spesa e le medicine ve la portano i tassisti

GROSSETO – Ancora una volta il senso di responsabilità e di solidarietà che caratterizzano i soci di Confartigianato Grosseto non hanno mancato di farsi sentire in questo difficile momento storico.

A seguito della delibera Regionale, recepita dal Comune di Grosseto, che consente ai tassisti di usufruire della possibilità di consegnare beni primari a persone che non possono uscire tutti i tassisti e i noleggiatori con conducenti aderenti all’Associazione hanno immediatamente colto l’opportunità garantendo il servizio per generi alimentari e medicinali.

“Un’iniziativa di altruismo in questo momento in cui a tutti viene richiesto di fare la propria parte – commentano da Confartigianato Imprese – un gesto che avrà il costo di una corsa e che coprirà l’intero territorio comunale. Nessun sovrapprezzo dunque viene richiesto per il servizio di consegna a domicilio, si tratta del desiderio di mettersi a disposizione della comunità. Sarà sufficiente chiamare i numeri di riferimento e quando la spesa sarà pronta e pagata, comunicando l’indirizzo della consegna e il proprio numero telefonico questa sarà consegnata fuori dal portone o dal cancello”.

“Altra iniziativa è la collaborazione attivata con la CRI della Costa d’Argento per la consegna a domicilio di prodotti farmaceutici ed alimentari nella zona Sud della provincia e nelle zone delle colline del Fiora. Le aziende-socie che vogliono usufruire del servizio di consegna dei propri prodotti al cliente ma sono impossibilitati per mancanza di mezzi e/o personale, possono chiamare il numero attivato da CRI Costa D’Argento 392-1880406 o lo 0564850210. A tutti viene richiesto un forte senso di responsabilità in questo critico momento di salute pubblica – concludono da Confartigianato Imprese – noi abbiamo deciso di mettere in campo anche queste opportunità. Chi volesse ulteriori chiarimenti può contattare il nostro funzionario Gianluigi Ferrara al 333.8418381.”