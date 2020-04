Coronavirus: sette nuovi casi in provincia di Grosseto. Le vittime salgono a 11

GROSSETO – Non si ferma il contagio in provincia di Grosseto. I nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus in Maremma sono sette.

Il totale dei contagi è di 279. Tra questi ci sono anche undici vittime, una anche nella giornata di oggi. Si tratta di una donna di 96, ospite della Rsa Pizzetti di Grosseto.

I sette nuovi casi di oggi sono 4 nel comune di Grosseto, 1 a Manciano, 1 a Orbetello, 1 a Civitella Marittima.

Per quanto riguarda il Comune di Grosseto, rispetto a ieri si registrano quattro nuovi positivi. I casi, dunque, salgono a 152.

“Vi ricordo che questo dato potrebbe non essere realistico in quanto, come dichiarato dal direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, negli ultimi giorni c’è stato un rallentamento delle analisi per carenza di materiale reagente – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Dunque è necessario sempre e comunque mantenere alto il livello di attenzione, perché ancora non siamo usciti dall’emergenza”.