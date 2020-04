Coronavirus: imbustamento e consegna delle mascherine a tutti i cittadini

MANCIANO – Gli amministratori comunali di Manciano, i volontari della Protezione civile e delle associazioni locali stanno imbustando da questa mattina, martedì 7 aprile, le 16mila mascherine che sono state distribuite dalla Regione Toscana e che saranno consegnate a tutti i residenti del territorio, a partire da domani mercoledì 8 aprile.

Ogni cittadino avrà quindi a disposizione due mascherine che dovranno essere indossate obbligatoriamente da tutti, secondo la nuova ordinanza regionale, in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, ricordando sempre di mantenere la distanza sociale.

L’utilizzo delle mascherine non è previsto per i bambini di età inferiore ai sei anni e per le persone che non le tollerino a causa di particolari condizioni psicofisiche.