Coronavirus: i servizi del volontariato per la città. Ecco le attività

FOLLONICA – “I rappresentanti della Cri sezione Follonica, dell’Emporio della solidarietà, del Coordinamento opere caritative e del Forum per il volontariato hanno messo in atto alcune azioni complementari al fine di aiutare e supportare la popolazione follonichese, specialmente quella che in un periodo così difficile sta vivendo criticità anche nella gestione quotidiana della spesa e delle necessità primarie”. A scriverlo, in una nota, il commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

“La collaborazione tra queste associazioni – prosegue – ha creato una rete importante, che va ad aggiungersi a quella istituzionale che il comune di Follonica ha messo in atto attraverso i buoni spesa e il conto corrente dedicato alle donazioni. L’azione della solidarietà, in pratica, collega la popolazione alle necessità, convogliando chi può aiutare e chi deve essere aiutato, facendo un raccordo tra beni alimentari messi a disposizione e beni alimentari da ritirare per necessità. Un grazie a nome della città: state facendo un grande lavoro”.

Ecco la suddivisione dei compiti e dei servizi che le associazioni follonichesi stanno attuando già da qualche giorno.

La Cri sezione Follonica si occupa di due fasi successive: la prima è il ritiro dei generi alimentari, che i cittadini possono lasciare nei contenitori allestiti presso i seguenti punti di raccolta: Coop 1-2, Conad 1-2, Fresco, Lidl, Penny, Pam, Mercato Coperto, Parrocchia San Paolo della Croce. Questo ritiro avviene il lunedì, mercoledì e venerdì. Invece la consegna dei pacchi alimentari, su specifica richiesta e a domicilio, sempre a cura della Cri, è prevista anche per coloro che fino ad ora si sono avvalsi del ritiro personale del pacco alimentare presso l’Emporio della Solidarietà, sempre disponibile su specifica richiesta.

La consegna a domicilio ha lo scopo di evitare la circolazione di persone, che invece devono restare a casa.

L’Emporio della Solidarietà –Coordinamento opere caritative (via Serri) rimane, comunque aperto e a disposizione sia per la consegna che il ritiro di generi alimentari.- martedì 15 -17.45 e giovedì 9 alle 11.45 (tel. 0566/45482)

La Mensa della Solidarietà – Caritas (presso ex Parrocchia Chiesa San Pietro e Paolo – via Palermo ) è aperta, come di consueto, tutti i giorni dalle 11.15 alle 12.45, per la somministrazione dei pasti caldi.

Il Punto di Ascolto del Coordinamento opere Caritative (via Serri) per particolari esigenze, è disponibile dal lunedì e al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. (tel 0566/45482)

Inoltre è possibile anche può contribuire con donazioni in denaro, con bonifici ai seguenti IBAN:

IT 15Y 01030 72240000002345054 – FORUM PER IL VOLONTARIATO – Causale: COVID19

IT 95 X030 6972249100000002692 – COORDINAMENTO INTERPARROCCHIALE OPERE CARITATIVE – Causale: COVID19

Le donazioni in denaro saranno particolarmente utili per l’acquisto di generi alimentari facilmente deteriorabili nel tempo (carne, pesce, frutta, verdura, ecc..) e per i pagamenti delle bollette e degli affitti di chi non ha potuto lavorare.

Al fine di facilitare le richieste di aiuto, a disposizione un numero telefonico di emergenza economico/alimentare. 0566/269821 CRI, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.