Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi lunedì 6 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 22.837 guariti (1.022 in più rispetto a ieri); 16.523 deceduti (636 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 93.187 (1.941 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 154 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 25 i nuovi decessi. Discendente il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 175). Sale invece il numero di decessi: 25, rispetto ai 18 di ieri. Molto contenuto l’aumento di ricoveri (+5 rispetto a ieri); e anche di quelli in terapia intensiva (+3). Ad oggi sono dunque 6.001 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 106 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 244 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 350 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.301.

I dati provincia per provincia – 1.769 Firenze, 400 Pistoia, 342 Prato (totale Asl centro: 2.511), 888 Lucca, 698 Massa-Carrara, 560 Pisa, 323 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.469), 284 Grosseto, 350 Siena, 387 Arezzo (totale sud est: 1.021).

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Cinque nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Anche oggi il numero dei casi in tutta la provincia cresce di un numero piuttosto contenuto. Il totale ad oggi è di 272 pazienti positivi al coronavirus. Due le persone guarite e dieci le vittime.

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.