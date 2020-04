PIOMBINO – Oggi, martedì 7 aprile, i volontari dell’associazione Avela hanno iniziato la consegna delle mascherine ai lavoratori dei negozi di vicinato che, secondo i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono proseguire l’attività.

Nella giornata di oggi sono state effettuate circa 190 consegne in altrettanti esercizi su tutto il territorio comunale.

“Il nostro più profondo ringraziamento – dichiara Simona Cresci, assessore all’Associazionismo – va a tutti i volontari delle associazioni del territorio che in questi giorni si stanno impegnando su tantissimi fronti per supportare il Comune e tutta la città in questo momento di emergenza. Mai come in questo periodo è stato indispensabile avere una macchina organizzativa funzionale e pronta a reagire alle molte necessità che quotidianamente si presentano: senza di loro non sarebbe possibile fronteggiare una situazione come quella che stiamo vivendo in questi giorni”.