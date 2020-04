Conclusi i campionati di pallamano, Vella ringrazia tecnici e giocatori della Starfish

FOLLONICA – Comunicazione del presidente della Starfish Follonica Handball Antonino Vella, all’indomani dell’archiviazione dei vari tornei da parte della Federazione Italiana Giuoco Handball. “La Figh ha deliberato la conclusione dei vari campionati – ha detto Vella – senza assegnare titoli o retrocessioni; credo di interpretare il sentire di tutto il Consiglio Direttivo della Pallamano Follonica Starfish rivolgendo un particolare ringraziamento a tutti gli allenatori e responsabili delle varie categorie maschili e femminili”.



“Due parole in più vorrei spenderle – ha continuato il patron follonichese – per gli allenatori della serie B maschile Matteo Pesci e Massimo Cecchini insieme al Team Manager Marco Gasperini che hanno saputo amalgamare un gruppo di giocatori fino a farli diventare una macchina ben assemblata dai ritmi e prestazioni perfetti. Il grande merito di questo team é stato quello di saper valorizzare le peculiarità di giocatori esperti inserendo talvolta atleti giovani e giovanissimi consentendo loro una crescita personale esponenziale. I risultati positivi, ovvero 12 vittorie su 12 incontri disputati, stanno a dimostrare gli automatismi che si sono creati all’interno del gruppo grazie alla serietà e preparazione dei due allenatori dotati di fine tecnica e carisma affiancati dal Team Manager che ha saputo incoraggiare, sostenere e redarguire, ove necessario, i vari giocatori ottenendo un amalgama invidiabile. Il mio augurio va a tutto il gruppo sperando di riavere tutti pronti al pezzo non appena le condizioni sanitarie ce lo consentiranno, desiderosi di guadagnare sul campo quel titolo che meritatamente avreste potuto dichiarare vostro già da quest’anno”.

