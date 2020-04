Cisl e Anteas distribuiscono pacchi alimentari a 250 famiglie in difficoltà

GROSSETO – Sono oltre 30 i pacchi alimentari che in quattro giorni sono stati destinati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, grazie al lavoro dell’associazione Anteas, di Cisl Grosseto e della federazione dei Pensionati. Pacchi che, tra consegnati e prenotati, stanno aiutando circa 250 persone assistite, tra le quali oltre 40 famiglie che Anteas segue costantemente al di fuori del periodo di emergenza sanitaria.

Numeri consistenti, che forse aumenteranno, e che stanno mettendo a dura prova la capacità di risposta alle prossime richieste: “Ma non vogliamo arrenderci – spiegano Gianfranco Benigni e Walter Meconcelli, rispettivamente presidente e vicepresidente di Anteas Grosseto -. Continueremo ad acquistare alimenti con le nostre risorse perché non vogliamo assolutamente dover rinunciare a dare il nostro contributo a chi né ha bisogno. Proprio per questo ci auspichiamo che i privati e i soggetti della grande distribuzione possano farsi avanti, darci una mano per sostenere la nostra iniziativa e non farla cessare”.

Per contribuire alla raccolta di pacchi alimentari o per richiederli, è possibile chiamare il numero 373.7011761, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.