Un premio da 38 milioni di euro per gli operatori sanitari: accordo tra Regione Toscana e sindacati

GROSSETO – Un premio economico di 38 milioni di euro per gli operatori della sanità pubblica Toscana «e che testimonia in maniera tangibile, la valorizzazione dell’impegno e la funzione sociale di chi è in “prima linea” contro il “coronavirus”» a dirlo sono Salvatore Gallotta della Cgil Fp, Luciano Biscottini Cisl Fp e Sergio Sacchetti Uil Fpl, responsabili della Funzione pubblica di Grosseto. L’accordo è stato firmato tra Regione Toscana e Cgil-Cisl-Uil Toscana.

«Dopo i “grazie” è arrivato, finalmente, un premio/incentivo economico per gli operatori della sanità toscana, impegnati in prima linea nell’emergenza “coronavirus”».

L’accordo, in sintesi:

• Rappresenta un compenso straordinario che riconosce e remunera le condizioni di rischio/disagio, assolutamente eccezionali, che stanno riguardando i lavoratori di tutte le qualifiche, che operano in tutti i settori dell’assistenza ospedaliera e sanitaria in genere;

• Va ad aggiungersi, in misura notevolmente più alta, alla cifra assegnata dallo Stato (15 milioni di euro), a lavoratrici e lavoratori con il DL 18/2020;

• Decorre dal 17 marzo 2020 compreso, e comporterà l’erogazione degli incentivi fino al 30 aprile p.v.;

• Attribuisce gli importi, secondo una graduazione che tiene conto delle condizioni operative delle diverse realtà e servizi e quindi secondo tre fasce: Fascia A) rischio alto/disagio alto = 45,00 € per giornata o turno di effettivo servizio. Fascia B) rischio medio alto/disagio medio = 25,00 € per giornata o turno di effettivo servizio. Fascia C) rischio medio/disagio medio = 20,00 € per giornata o turno di effettivo servizio.