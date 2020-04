Muore noto commerciante: il cordoglio della comunità

GAVORRANO – Un altro lutto sconvolge la comunità di Gavorrano nella giornata di oggi. È scomparso improvvisamente Miriano Scalabrelli, noto commerciante di Bagno di Gavorrano di soli 54 anni.

Non solo i colleghi della Ccn Associazione commercianti, ma tutta la comunità, sono rimasti sconvolti dalla notizia della morte prematura di Mariano che gestiva una tabaccheria a Bagno di Gavorrano ed era conosciuto da tutti.

Tra incredulità e sconforto, sono tanti i post apparsi sui social network in queste ore, in cui Mariano viene ricordato dagli amici, ma che esprimono anche di dispiacere profondo di non poterlo accompagnare al suo ultimo viaggio in questo difficile momento di emergenza sanitaria.