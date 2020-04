Mascherine obbligatorie, Rossi annuncia: «Partita la distribuzione»

FIRENZE – «Ho appena firmato l’ordinanza che rende obbligatorio entro 7 giorni a partire da oggi l’uso della mascherina in tutti quegli ambienti pubblici o privati in cui è necessaria la distanza sociale di 1,8 metri come disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità».

«Questo dispositivo di protezione, che è in distribuzione a cura dei Comuni gratuitamente, consente una prevenzione primaria che in piena emergenza il sistema sanitario regionale deve garantire».

Così il presidente della Regione Toscana che nel messaggio video ha spiegato le ragioni della scelta di rendere obbligatoria la mascherina.