Martedì santo: il vescovo celebra la messa per i giovani in diretta YouTube

GROSSETO – Martedì santo, 7 aprile, alle ore 18, il vescovo Rodolfo celebrerà la Messa per i giovani. La celebrazione, a porte chiuse, si terrà alle 18 dalla chiesa dell’Addolorata, in diretta sul canale Youtube della Parrocchia (https://www.youtube.com/channel/UCreaSNEKgoL1l8EYk5utiig).

“Sarà un momento semplice, di comunione spirituale per pregare e salutare i giovani – spiega il vescovo Rodolfo Cetoloni -. La domenica delle Palme, infatti, ormai da moltissimi anni è la giornata scelta dalla Chiesa per celebrare la Giornata della gioventù. Quando non ci sono le Gmg, cioè i raduni con il Papa in un Paese del mondo, le Giornate vengono celebrate a livello diocesano”.

“L’appuntamento di domani sarà, quindi, l’occasione per incoraggiare i ragazzi e i giovani in questo momento delicato anche per loro, per la loro vita scolastica e universitaria e per la vita associativa di gruppi e movimenti – va avanti -. I ragazzi, comunque, non si sono persi d’animo. In queste settimane in Diocesi sono sorte delle iniziative di preghiera, di incontro e di formazione utilizzando sia i social che le nuove piattaforme”.

Sempre domani, 7 aprile, alle 19.20 su Tv9 andrà in onda una puntata speciale di “Dentro i nostri giorni”, la trasmissione di approfondimento quindicinale curata dall’ufficio comunicazioni. La puntata sarà dedicata al triduo pasquale che si celebra nel contesto dell’emergenza coronavirus.

Interviste a don Paolo Gentili, vicario generale della Diocesi, che proporrà alcuni spunti e segni da fare in famiglia in ognuno dei giorni del tribuo santo; a don Marco Gentile, responsabile dell’ufficio liturgico, che aiuterà a capire come vivere le celebrazioni, quali segni mancheranno e come accostarsi a questi momenti. Infine a don Stefano Papini, responsabile della pastorale giovanile, che racconterà le iniziative messe in campo dai giovani.