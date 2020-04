L’esperienza universitaria in un podcast: ecco “Take the distance”, l’iniziativa di due studenti scarlinesi

SCARLINO – Nasce dall’idea di due ragazzi scarlinesi, Filippo Domenichini e Maciej Vella, “Take the distance”, un podcast che racconta, grazie ad una narrazione semplice e colloquiale, dell’esperienza dei due giovani fondatori nell’arco dei loro anni da universitari fuori sede, di come questo periodo abbia cambiato i loro stili di vita e come hanno affrontato sfide che li hanno resi un po’ più consapevoli del mondo che li circonda, nella speranza di aiutare chi ha intrapreso o intraprenderà il percorso accademico.

All’episodio settimanale del venerdì si aggiungono degli episodi bonus, in cui vengono raccontate storie di coetanei e non, che parlano delle proprie esperienze di vita al fine di fornire più punti vista sulle stesse problematiche.

Il progetto ha visto la sua nascita cercando di utilizzare questo periodo di quarantena al fine di alleviare la noia delle difficili giornate che tutti stiamo vivendo con il desiderio di strappare una risata e all’occorrenza far riflettere l’ascoltatore.

Ecco tutti i link utili per ascoltare i podcast

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQ7bEztUZU5oyJ2qDJYaj0Q

WebSite: https://takethedistance.wordpress.com/

Instagram: https://www.instagram.com/takethedistance/

Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDI2MDI2Ny9lcGlzb2Rlcy9mZWVk

Spotify: https://open.spotify.com/show/1jbepXLYlpcXYysoJ3cU2Z