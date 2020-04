iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – Un diario del ’43. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.05 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. Conduce Stefano De Martino.

Rai 3: 21.45 – Report – La zona grigia. Un nuovo viaggio nell’Italia colpita da Covid-19. Filo conduttore della puntata sarà la guerra dei tamponi dal nord fino alla Sicilia.

Canale 5: 21.20 – Il 7 e l’8. Nel Gennaio del 1975, un infermiere scambia di proposito le culle di due neonati. Trentuno anni dopo, i destini dei due, ormai adulti e con vissuti molto diversi, si incrociano con esiti inaspettati. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e i doni della morte – Parte 1. Harry, insieme ai fidati Ron ed Hermione, decide di portare a termine il compito affidatogli da Silente e cercare tutti gli Horcrux per distruggerli. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarta Repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Blade Trinity. Il cacciatore di vampiri Blade affronta il progenitore della specie Dracula: al suo fianco ci sono l’amico e mentore Abraham Whistler e la bella figlia di quest’ultimo, Abigail. QUI il trailer.

La7: 21.15 –L’uomo della pioggia. Rudy è un avvocato idealista appena laureato, la prima causa lo coinvolge nella difesa di un uomo malato di leucemia contro una compagnia di assicurazioni che si rifiuta di pagare il dovuto risarcimento. QUI il trailer.

Tv8: 21.30 –Alessandro Birghese 4 ristoranti. Una avventura guidata dallo chef Alessandro Borghese: quattro ristoranti, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore.

Nove: 21.25 – Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi. Sebastian e Dani, una coppia di istruttori professionali di sub, devono affrontare dei criminali nelle cristalline acque delle Hawaii durante una spedizione per trovare un tesoro di Cristoforo Colombo.

Rai 4: 21.20 – Braveheart – Cuore impavido. Lo scozzese William Wallace diventa simbolo della ribellione del proprio popolo al dominio inglese con una serie di spettacolari azioni militari.

Iris: 21.00 – Sfera. Nell’Oceano Pacifico degli scienziati scoprono un oggetto misterioso che ha la forma di una perfetta sfera metallica, qualcosa oltre la loro immaginazione e la loro conoscenza.

Rai Movie: 21.10 – I due invincibili. Al termine della Guerra di Secessione, i destini di un ufficiale di cavalleria e di un membro della Confederazione si incrociano facendo in modo che nasca una durevole amicizia.

Rai Premium: 21.20 – Un’estate a Barcellona. Ann e Rick sono editori di successo. Uno dei loro autori preferiti e meglio venduti, Mina Melrose, sta per ricevere un prestigioso riconoscimento, ma la sera prima della cerimonia una relazione tra lei e l’imprenditore, tenuta segreta, viene a galla.

Cielo: 21.15 – Man on fire – Il fuoco della vendetta. Creasy fa la guardia del corpo di una ragazzina di nove anni. Quando lei viene rapita, lui va oltre i responsabili materiali.

Paramount Channel: 21.10 – The Contract. da quando ha perso la moglie, Ray Keene ha difficoltà di rapporto con Chris, il figlio adolescente. Quando il ragazzo viene fermato dalla polizia perché sta fumando uno spinello, Ray lo porta con sé a campeggiare nei boschi, nel tentativo di riprendere confidenza con lui.