Il grande cuore dei cacciatori: 700 euro per l’ospedale per combattere il Coronavirus

MAGLIANO IN TOSCANA – 710 euro. È quanto raccolto dai cacciatori iscritti alla squadra di caccia al cinghiale della “Banditella numero 42” di Cupi, nel comune di Magliano in Toscana e dei cacciatori iscritti al circolo Libera Caccia “Poggio Rossino” di Montiano.

Con l’iniziativa “Anche i Cacciatori hanno un cuore” hanno infatti raccolto la somma di denaro da donare all’azienda ospedaliera grossetana. Michele Moroni, come rappresentante della squadra di caccia al cinghiale e presidente del circolo dei cacciatori si è fatto promotore dell’iniziativa: «Un gesto di generosità per evidenziare che, in una situazione di emergenza, come quella che stiamo vivendo, i cacciatori sono sempre presenti per essere il più possibile vicini ai malati e al personale medico e che ogni giorno è impegnato in prima linea».