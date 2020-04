I cartelli in strada: «Basta cibo in strada per i gatti, attira i topi»

GROSSETO – «Qui i gatti non sono randagi, non lasciate il cibo a terra». Il cartello è comparso nei giorni scorsi nella zona di via Aquileia a Grosseto, scritto da alcuni cittadini e rivolto alle gattare della zona.

«Si invitano le persone che danno da mangiate ai gatti ad evitare di lasciare il cibo in terra o sotto i secchioni della spazzatura – si legge nel cartello -. Vengono attratti i topi che sono stati ripetutamente visti in quest’area e destano una preoccupazione ulteriore in questo momento di allarme sanitario».

«I gatti di quest’area sono domestici, vengono quindi regolarmente alimentati dai proprietari per cui risulta inutile e dannoso lasciare il cibo abbandonato in terra».

E infine il cartello conclude «Se la situazione incresciosa si dovesse protrarre ne sarà informata l’autorità sanitaria».

«Si tratta – commenta chi ci ha segnalato la cosa – di una situazione che crea sporcizia e pericolo visto che richiama i topi in un momento già delicato da un punto di vista sanitario e della salute pubblica».