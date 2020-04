Coronavirus, le mascherine in distribuzione da mercoledì. Ecco il calendario

MASSA MARITTIMA – E’ stato definito il calendario per la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie del Comune di Massa Marittima e riguarda sia quelle fornite dalla Regione che le 5mila mascherine prodotte dalla ditta DiveSystem di Valpiana per conto del Comune.

“Abbiamo deciso di fare tutto in un calendario unico – ha spiegato l’assessore Irene Marconi – per evitare una di mandare i volontari due volte negli stessi luoghi. La distribuzione sarà effettuata in condizioni di sicurezza a domicilio per evitare il rischio degli assembramenti e ogni volontario sarà dotato di tutti i dispositivi di protezione”.

Mercoledì 8 aprile le mascherine saranno distribuite a Tatti, Prata e Niccioleta e in tutta la campagna intorno queste frazioni. Giovedì 9 aprile toccherà invece a Valpiana, Marsiliana, Montebamboli, La Pesta, Capanne, Cura Nuova e Vivoli mentre venerdì 10 sarà la volta del capoluogo Massa Marittima.

“Cercheremo di raggiungere tutti – ha aggiunto Irene Marconi – e distribuiremo le mascherine, quelle prodotte per noi dalla DiveSystem, anche ai non residenti, persone che comunque si trovano per vari motivi a trascorrere questo periodo a Massa Marittima. Inoltre voglio rassicurare tutti i nostri cittadini che la distribuzione sarà effettuata da volontari del posto e quindi persone ben conosciute e munite di cartellino identificativo”.

Le mascherine del Comune saranno già imbustate mentre quelle della Regione saranno consegnate in sacchetti forniti dalla Unicoop Tirreno.