Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 93.187 positivi, 22.837 guariti e 16.523 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, il capo del della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

22.837 guariti (1.022 in più rispetto a ieri);

16.523 deceduti (636 in più rispetto a ieri);

il numero complessivo dei positivi sale a 93.187 (1.941 in più rispetto a ieri).

Dei positivi, 3.898 si trovano in terapia intensiva. “E’ il terzo giorno di fila che il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce. Rispetto a ieri ci sono 79 unità in meno” ha commentato Borrelli.

Infine, dei positivi, 28.976 sono ricoverati con sintomi e 60.313, pari al 65% del totale, sono in isolamento domiciliare.