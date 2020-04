Coronavirus: ecco l’iniziativa “Astronomia dal balcone” per osservare il cielo dalle nostre case

PIOMBINO – L’Associazione Astrofili Piombino lancia l’iniziativa “Astronomia dal balcone”. Vista l’impossibilità di recarsi all’osservatorio di Punta Falcone, l’associazione ha deciso di segnalare, per quanti fossero interessati, gli eventi astronomici osservabili anche da casa, dove siamo inviati a rimanere in applicazione delle note misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Costellazioni invernali, Luna, pianeti, congiunzioni, transiti della Stazione Spaziale Internazionale: non mancano le opportunità per osservare corpi celesti e fenomeni astronomici interessanti anche nelle particolari restrizioni che dobbiamo rispettare in questo periodo.

Tutte le informazioni potete trovarle a questo LINK.