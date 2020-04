Coronavirus: da domani la consegna delle mascherine. Ecco dove e quando ritirarle

ISOLA DEL GIGLIO – “Nel pomeriggio l’uomo ricoverato al Misericordia di Grosseto rientrerà nella sua casa di Giglio Campese e si ricongiungerà con la donna ancora in isolamento”. A darne notizia, il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli, nel suo quotidiano aggiornamento sulla situazione coronavirus nel suo Comune.

“I due piacentini sono negativi al tampone Covid-19 ma, anche se clinicamente guariti, dovranno osservare un ulteriore periodo di isolamento. Le indicazioni internazionali prescrivono un periodo di quarantena di circa 14 giorni dalla guarigione. Registriamo anche oggi la buona salute negli altri interessati dal Covid-19″.

“Inoltre, continua il primo cittadino – si comunica che la Regione Toscana ha provveduto alla fornitura di un carico di mascherine tipo chirurgico da destinare ai comuni toscani e quindi alle rispettive popolazioni. Per l’isola del Giglio e Giannutri sono previsti 4mila Dpi”.

“I dispositivi di protezione individuale verranno distribuiti dalla Confraternita di Misericordia “Stella Maris” nel numero di due a persona. La consegna avverrà già dalla giornata di domani nei seguenti modi – spiega Ortelli -: direttamente a casa per coloro che non hanno la possibilità di spostarsi, fra questi le persone alle quali la Misericordia effettua il servizio domiciliare della spesa; presso la sede di Giglio Porto negli orari 10-12 e 16-17,30; presso la sede di Giglio Castello (sede Marinai d’Italia) 9,30-12,30; per l’Isola di Giannutri, con trasporto marittimo mercoledì 8 aprile.