Coronavirus: ancora 5 nuovi casi. Tra loro anche una bambina di 3 anni. Le vittime salgono a 10

GROSSETO – Cinque nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Anche oggi il numero dei casi in tutta la provincia cresce di un numero piuttosto contenuto. Il totale ad oggi è di 272 pazienti positivi al coronavirus.

In totale le persone che hanno perso la vita in provincia di Grosseto a causa del coronavirus sono dieci. Ieri è morto un uomo di 84 anni, ricoverato, con quadro clinico già estremamente critico.

Si tratta di quattro casi nell’area grossetana e di un caso nelle Colline dell’Albegna. Ecco il dato nel dettaglio. Per la zona grossetana donna 57 anni, domicilio; uomo 60 anni, residente fuori Regione Toscana, ricoverato MI; donna 87 anni, domicilio, donna 48 anni, domicilio; per la zona Colline dell’Albegna bambina 3 anni, domicilio.

In tutta la Asl Toscana sud est sono stati effettuati 13.500 tamponi persone. In totale i casi di pazienti positivi in tutta la Asl che comprende tre province, Siena, Arezzo e Grosseto, sono 935. Di questi 137, cioè il 15%, sono ricoverati in ospedale.