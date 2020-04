Coronavirus, altri due ospiti positivi alla Rsa Pizzetti

GROSSETO – Altri due tamponi positivi alla Rsa Pizzetti. I casi salgono così a 12 tra gli ospiti. Si tratta, come sempre, di una positività al primo tampone, e si attende dunque il secondo tampone per la conferma.

Le due anziane erano state portate in ospedale per altre patologie (in due giorni differenti), e al loro ingresso, come prassi, è stato fatto loro il tampone e risultando entrambe positive. Adesso si attende il tampone di conferma. Oltre agli anziani ospiti della residenza sanitaria, a risultare positivi erano stati anche due operatori sanitari.

Oggi verranno eseguiti nuovamente i tamponi su tutti gli ospiti.