Coronavirus: al via la consegna delle mascherine ai piccoli commercianti

PIOMBINO – Domani, martedì 7 aprile, inizierà la distribuzione delle 8mila mascherine chirurgiche acquistate dal Comune: l’associazione Avela consegnerà i dispositivi ai lavoratori dei negozi di vicinato che, secondo i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono proseguire l’attività.

“Le mascherine – spiega il sindaco Francesco Ferrari – certamente non rendono immuni al virus ma sono un valido dispositivo di protezione per se stessi e per le persone con cui entriamo in contatto. I commercianti, come molte altre categorie di lavoratori, sono in prima linea per garantire i servizi alla collettività: per questo abbiamo deciso di supportare i negozi di vicinato e dotare di mascherine chi vi lavora. È un gesto che, oltre a essere utile per limitare la diffusione e proteggere i cittadini, vuole essere anche un ringraziamento a tutti i lavoratori che in questo momento di emergenza continuano a fornire servizi mettendo a rischio la propria salute”.

Da domani e per i prossimi giorni, i volontari dell’associazione Avela consegneranno le mascherine in tutti i negozi di vicinato aperti.

Per informazioni sulla consegna è possibile contattare l’ufficio Relazioni con il pubblico (0565 63233 – 63274) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.